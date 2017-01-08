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集木麻黃葉煉麻黃素？毒販無知 老師都笑了

2017-01-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警方前天破獲小型安非他命製毒工廠，意外在現場查獲2大包木麻黃樹葉，警方好奇詢問，嫌犯才透露安毒原料麻黃素取得不易，他們才想用「木麻黃葉」提煉「麻黃素」；森林科教師表示，台灣木麻黃沒有麻黃素，嫌犯異想天開，錯把「馮京當馬涼」。

頭份警方獲報轄區33歲鄧姓男子持有槍、彈並販毒，布線跟監近2個月，前天下午持搜索票前往鄧男頭份市租屋處，除查獲改造手槍1把、子彈23顆，並在3樓發現製毒工具及液態安非他命毒品25公斤，將鄧嫌堂兄弟、47歲邱姓男子、47歲侯姓男子、50歲周姓男子等5人帶回。訊後全案昨依槍砲、毒品罪嫌送辦。

木麻黃沒有麻黃素

由於現場另有2大袋木麻黃葉，警方忍不住好奇詢問。邱嫌表示，因麻黃素屬於管制原料，他們才嘗試以木麻黃葉提煉麻黃素。對此，國立苗栗農工森林科主任彭宏源表示，麻黃內含麻黃素，產於亞洲內陸至地中海，中國河南、河北等七到九省；台灣常見的木麻黃沒有麻黃素，所以這群嫌犯是錯把「馮京當馬涼」。

警方表示，麻黃素是從麻黃中提取的生物鹼，故又稱為麻黃鹼；麻黃素有顯著的中樞神經興奮作用，長期使用會上癮，是製造安非他命的原料，被納為管制藥品。

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  • 嫌犯稱想利用木麻黃葉提煉麻黃素。（記者彭健禮攝）

    嫌犯稱想利用木麻黃葉提煉麻黃素。（記者彭健禮攝）

  • 台灣常見的木麻黃沒有麻黃素，老師說這群嫌犯是錯把「馮京當馬涼」。 （資料照）

    台灣常見的木麻黃沒有麻黃素，老師說這群嫌犯是錯把「馮京當馬涼」。 （資料照）

  • 警方在製毒工廠內查獲兩大包木麻黃葉。（記者彭健禮攝）

    警方在製毒工廠內查獲兩大包木麻黃葉。（記者彭健禮攝）

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