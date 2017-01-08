我漁船關島遭撞 台東艦馳援

2017-01-08

〔記者陳彥廷、黃旭磊／綜合報導〕東港籍漁船「祥湧6號」昨晨開往關島海域途中，遭賴比瑞亞籍6000噸貨櫃輪撞擊，船身受損嚴重，船艙進水，有沉船危險，所幸船員使用抽水泵浦抽水，暫解燃眉之急，友船「金昌6號」昨晚也抵達該海域戒護，「祥」船上10人暫無生命危險。

船艙進水 10人受困

近百噸的CT4級的「祥」船為延繩釣漁船，主要捕撈黃鰭鮪，船上載有2名台籍、8名印尼籍船員，元旦從東港出海，預計2天後抵達關島海域作業，遇撞後，海巡署已派「台東艦」全速趕往，預計今（8）日上午11時趕抵救援。

「祥」船上有雷達及防撞裝置，陸姓船長回報，事發時有聽到警報聲及商船喇叭聲，卻無法看到商船的位置，結果被該貨櫃輪船尾掃中，船艙因而破損進水，船員趕緊使用抽水泵浦抽水。

陸姓船長說，肇事商船停在距離「祥」船不遠處，要求陪同「祥」船進入菲律賓維修，他則要求回東港維修，雙方還在斡旋。

船東陳耀華表示，「祥」船日前回台花費1000萬元整補再出發，沒想到一出海就被撞，若漁船受損到無法行駛程度，將由他船接走船員，肇事貨櫃輪船東已有致電關切，待「祥」船拖回港，評估求償事宜。

海巡署表示，昨天清晨4點29分獲報「祥」船遭撞，恐將沉沒，立即指派位於台菲海域執勤之「台東艦」全速趕赴救援，進水情形已於昨天控制，船上人員平安，肇事原因待後續調查。