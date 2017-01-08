| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕

2017-01-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕昔日救難英雄淪為毒蟲！昨天上午9點多，高雄航空站消防班40歲林姓班長，攜帶木劍、神情恍惚地在苗栗縣的早餐店用餐，通霄警分局苑裡分駐所警員盤查，發現他身上有10餘公克安毒；警方查出，他任職高雄市消防局時，曾英勇救人，去年12月因持有安非他命被捕，留職停薪，昨再度被捕，員警感嘆不已。

神情恍惚 攜木劍吃早餐

警方調查，林男與苗栗沒有地緣關係，怎會到苗栗？林男神情恍惚，稱自己搭火車從高雄北上，在苑裡下車，到市區吃早餐。對於為何持有毒品，他說「不知道」，警方採尿送驗，依毒品罪移送。

警方查出，林男原是高雄市消防局隊員，2011年7月中旬，高雄市茂林山區因溪水暴漲，林男曾與同事在陡峭山坡搭繩索，將4名受困工程人員救出，被譽為救難英雄；2012年12月調任高雄國際航空站，擔任消防班長。

染毒墮落 同事、警方惋惜

不過，去年12月11日，林男騎車到高雄市文自路巷內一棟大樓，拿金紙要到地下室焚燒，轄區員警獲報前往，在他的黑色手提袋內搜出安毒。

林男昨被捕後，同事遠從高雄市北上關心，警方對林男因染毒而墮落，感到相當惋惜。

廣告
  • 高雄航空站消防班長持毒，2度被逮。（記者蔡政珉攝）

    高雄航空站消防班長持毒，2度被逮。（記者蔡政珉攝）

  • 林男就是因為攜帶木劍出沒在市區引起警方注意。（記者蔡政珉翻攝）

    林男就是因為攜帶木劍出沒在市區引起警方注意。（記者蔡政珉翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 持毒 救難英雄 染毒 高雄航空站消防班長
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.