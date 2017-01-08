昔日救難英雄 高雄航空站消防班長 2度持毒被捕
2017-01-08
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕昔日救難英雄淪為毒蟲！昨天上午9點多，高雄航空站消防班40歲林姓班長，攜帶木劍、神情恍惚地在苗栗縣的早餐店用餐，通霄警分局苑裡分駐所警員盤查，發現他身上有10餘公克安毒；警方查出，他任職高雄市消防局時，曾英勇救人，去年12月因持有安非他命被捕，留職停薪，昨再度被捕，員警感嘆不已。
神情恍惚 攜木劍吃早餐
警方調查，林男與苗栗沒有地緣關係，怎會到苗栗？林男神情恍惚，稱自己搭火車從高雄北上，在苑裡下車，到市區吃早餐。對於為何持有毒品，他說「不知道」，警方採尿送驗，依毒品罪移送。
警方查出，林男原是高雄市消防局隊員，2011年7月中旬，高雄市茂林山區因溪水暴漲，林男曾與同事在陡峭山坡搭繩索，將4名受困工程人員救出，被譽為救難英雄；2012年12月調任高雄國際航空站，擔任消防班長。
染毒墮落 同事、警方惋惜
不過，去年12月11日，林男騎車到高雄市文自路巷內一棟大樓，拿金紙要到地下室焚燒，轄區員警獲報前往，在他的黑色手提袋內搜出安毒。
林男昨被捕後，同事遠從高雄市北上關心，警方對林男因染毒而墮落，感到相當惋惜。
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