裝針孔盯辦公室 督察長：被挾怨爆料

2017-01-07

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局督察長鄭順乾被下屬爆料，在辦公室的茶葉罐裝秘錄器，監視督察員。鄭順乾昨指出，他是因為辦公室在去年12月1日被破壞，辦公桌公文凌亂，浴室內還被人倒砂石，他懷疑是同仁搞的鬼，才裝秘錄器自保，已蒐證2天。

由於市警局剛打完考績，鄭順乾認為，向媒體亂爆料的同仁不滿被他打乙等，才對他挾怨報復。基隆市警局調查後指出，鄭順乾是利用下班時間，以秘錄器對準自己的辦公室門口拍攝，並未拍同仁，未侵犯他人隱私。