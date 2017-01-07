打郭董招牌詐財 鄧鴻吉被訴

2017-01-07

〔記者楊政郡／台中報導〕台灣愛迪生公司負責人、國民黨籍前國大代表鄧鴻吉，在102年間涉嫌偽造、竄改鴻海集團電子郵件，誆稱董事長郭台銘已同意投資鄧鴻吉的「微型風力發電機」，騙走江姓女子3000萬元投資款，及借款850萬元，台中地檢署偵結，依詐欺、偽造文書起訴鄧鴻吉及總經理張春輝。

辯方稱財務債務認知不同

鄧鴻吉說，檢察官指控他指示變造電子郵件部分應有誤會，檢察官不聽他的說法，令人遺憾且無法接受，該公司與江女夫妻等人簽立投資協議，曾召開臨時董監事會議否決鴻海投資案，當時江女等人由其女兒代表列席；另江女已退股並取回投資款，借款850萬元亦已全數奉還。鄧鴻吉的辯護律師楊玉珍表示，此案是民事糾紛，雙方對財務債務認知不同，已進入司法程序，法官會還鄧鴻吉清白。

起訴書指出，鄧鴻吉一心希望金主趕快掏錢投資，102年4月22日竟指示張春輝偽造一封鴻海集團資深經理李雨龍的電子郵件，內容大致寫到「鴻海及郭台銘董事長，對貴公司微型風力發電機投資案已有最後定案…。」然後把該郵件轉傳給江女，讓江女誤以為鴻海有興趣投資，且已談及價錢，同年4月底江女就匯款3000萬元投資款給台灣愛迪生。

但鄧鴻吉還不滿足，又找人假冒「李雨龍」，騙江女出借850萬元，可是近3個月後鄧鴻吉支票跳票，江女才知是騙局一場。