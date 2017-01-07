明星少將：未拋妻棄子 未假離婚
2017-01-07
〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕前陸軍飛訓部少將指揮官劉豐荃，與游姓元配因離婚、再結婚糾紛而對簿公堂，劉豐荃昨出示判決書，強調他沒有外遇，也沒有拋家棄子，與游女是因為諸多原因才選擇離婚，雙方簽字時都有離婚意願，並非外遇、保仕途才「假離婚」，法官去年判決離婚無效的理由，也是因為自己不了解離婚程序，未請證人當場見證簽名才會無效。
劉豐荃昨出面澄清說，他與游女的婚姻早有裂痕，雙方在103年12月6日協議離婚，並在離婚協議書簽名，隔年1月上旬徵得友人同意後在證人欄位簽名，隨後到戶政事務所辦理離婚，他認為自己當時已恢復單身，後來也是正常的男女交往，並非外遇。
他表示，3個月後，游女為了申請房貸央求他「假結婚」，並簽下契約，允諾貸款核撥後就會離婚，並非游女所說「是他主動」，他是被動地滿足游女的購屋需求才答應幫忙，還糊塗地偽簽、偽刻爸爸的簽名及印章，沒想到游女事後反悔不願離婚，他只好向法院提告婚姻不存在，反被游女檢舉偽造文書。
劉豐荃說，由於爸爸重病需要照顧，他一直都有申請退伍的想法，直到偽造文書案後，他才下定決心退伍，房子都在游女的名下，貸款是他負責繳納，光是大兒子念大學的學費、生活費，1年多來就付了59萬元，「拋家棄子」的指控對他來說太沉重，他目前在南部租屋，被房貸、家用壓得喘不過氣，月退休俸不足以支應，才會從事保險業，不想因為自己的事傷害到昔日部隊或任何人。
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