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粗工太苦當車手 粗工太苦當車手

2017-01-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕基隆地區某高職5名同班同學先後休學，無一技之長，其能做粗工，卻嫌工作勞累，工資又少，竟相揪加入假檢警詐騙集團，宜蘭警方前天將5人逮獲，依詐欺罪送辦，5人面臨坐牢關鐵窗的「同窗」命運。

警方調查，17歲的陳姓、高姓、李姓少年及18歲的徐姓、陳姓男子，原就讀基隆某高職，高一下學期陸續休學，從事粗工，工時長、薪資低；17歲陳姓少年見報紙刊登「免經驗多薪，不限工作時間」等內容，被廣告所吸引，經連絡原來是招募詐騙集團的車手。

陳少加入後覺得好賺，竟約其他同學一起加入，5人遂從同學變成同夥，由陳少擔任「車手頭」；其中，18歲的陳男退伍3天就被吸引入行，詐騙範圍遍及大台北、宜蘭等地區。

去年12月，宜蘭警方先逮獲該集團在宜蘭行騙的2名少年車手，從他們口中得知集團總部情資，遂展開監聽；前天得知台北市李姓女子被詐25萬6000元，員警聲請搜索票與拘票，兵分二路赴基隆逮捕5名犯嫌，查扣贓款25萬6000元及手機8支。

5名少年對於犯行感到後悔，警方表示，他們家境不差，因想找份舒服的工作過活，才加入詐騙集團，被分別移送宜蘭少年法院及宜蘭地檢署偵辦。

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  • 宜蘭警方現場起出作案手機。（記者林敬倫攝）

    宜蘭警方現場起出作案手機。（記者林敬倫攝）

  • 現場起出贓款。（記者林敬倫攝）

    現場起出贓款。（記者林敬倫攝）

  • 基隆某高職5名同班同學，竟相揪加入假檢警詐騙集團，宜蘭警方前天將5人逮獲。（記者林敬倫攝）

    基隆某高職5名同班同學，竟相揪加入假檢警詐騙集團，宜蘭警方前天將5人逮獲。（記者林敬倫攝）

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