兩男下班回家... 驚見女眷燒炭 1死4危

2017-01-07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市三多路昨晚驚傳2家5名女性在陳姓男子的透天厝自宅輕生，5女事先以膠帶封死2樓的一間房間門窗，再燒炭自殺，家人發現後一一拉出，但18歲的陳鈺芹（陳姓屋主的女兒）送醫不治，另4女仍漏夜搶救中，因無遺書，4女無法說話，案發原因疑雲重重，有待追查。

5名女性是王X匏（55歲、陳姓屋主之妻）、陳X涵（24歲、屋主的長女）及陳鈺芹（18歲、屋主的次女），以及蔡陳X月（54歲、屋主的妹妹）、女兒蔡X蓉（25歲）。

警方調查，陳姓屋主是蔡姓男子經營的鐵工廠員工，陳的妹妹嫁給鐵工廠的蔡老闆，陳、蔡2家人都住在陳男的2層樓透天厝；昨晚8點32分，蔡老闆與陳男結束工作返回透天厝，發現門窗緊閉反鎖，驚覺有異，強行進入後見5女在2樓的1間房間燒炭，門窗用膠帶封死，5女昏迷，2人立即將5女拉出，請鄰居報案。

現場未留下遺書

澎湖消防局馬公第一大隊副大隊長陳正宜表示，救護員進現場，有3女被拉出，倒臥在2樓樓梯間，已無呼吸心跳，立即送醫急救，另2名女子則由家屬抱出送醫；而樓梯間、浴室、房間都有大量燒炭痕跡。

經過搶救，除了陳鈺芹之外，另4女都恢復心跳，送往加護病房，尚無法製作筆錄，陳鈺芹確定死亡。警方已派鑑識人員封鎖現場進行查證，釐清自殺原因。

根據鄰居及親友表示，2家家境小康，生活情況也相當單純，5女都沒有工作，近日也未聽聞有任何問題，不解為何會集體輕生，現場也未留下遺書，諸多疑點須等到生還者清醒才能釐清。

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