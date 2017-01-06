開車門撞傷騎士 嬤竟罵︰撞死好了

2017-01-06

〔記者林嘉東／基隆報導〕呂姓女子亂開車門，害路過騎士摔車，同車85歲阿嬤竟當街飆罵受傷騎士「趕快去死一死」、「撞死好了」；基隆地檢署認定阿嬤太沒口德，依公然侮辱罪起訴。

起訴書指出，去年9月間，王姓阿嬤搭乘羅姓男友人的轎車，車上還有一名呂姓女子。羅男開車載兩人途經基隆市仁二路、愛一路一帶時，呂女想下車轉搭公車，羅男突然向左急切至內側道，呂女隨即打開左側車門。

呂女急開車門時，撞及騎在羅男車子左側的章姓機車騎士，害章男與後載的王姓女子雙雙摔車受傷。羅男與王姓阿嬤下車查看，王姓阿嬤竟當街飆罵章男「趕快去死一死」、「撞死好了」、「夭壽」、「你會半路死」等語。

事後羅男、呂女兩人自知有錯，與章男和解，但阿嬤罵人部分未和解。檢方調查時，王姓阿嬤說，是對方先開罵，她因為氣不過才回罵。