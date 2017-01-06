慘！深夜輾過裸屍 ～原來是豬

2017-01-06

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名王姓男子前天深夜開車行經新竹市區東大路，驚見地上一具「裸屍」，他來不及閃躲直接輾過，嚇到腿軟，回神後下車察看，才發現是具宰好剖半的豬隻屠體，運豬工人也到場認領，虛驚一場。

「真的嚇到我了！」王男在臉書社團「新竹大小事」PO文，心有餘悸表示，輾過「裸屍」時，受到一陣驚嚇，發現是具豬隻屠體才鬆了口氣，將屠體硬拉到路邊，幸好車子也沒事。

而不小心將豬屠體掉在路上的運送工人，可能發現數量短少，趕緊沿途回頭尋找，沒多久就找到王男與豬隻屠體。

不少網友回應「晚上～會嚇死人」、「好猛，這將會是你一輩子最深刻的回憶」，還有網友說那豬「死了兩次」。

警方指出，駕駛人載運貨物不穩妥，行駛時造成危險與車禍，可依「道路交通管理處罰條例」第30條開罰3000元以上，9000元以下罰鍰。