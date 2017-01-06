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痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？

2017-01-06

〔記者洪定宏／高雄報導〕「你給恁北開槍？」曾涉公共危險案的林姓男子，前晚在高市街頭持雙刀，作勢威脅路人，再回到租屋處丟酒瓶到路面，因他「魯小小」，警方只好朝他眼鼻噴辣椒水，他痛得以為被開槍，只好乖乖被逮，咳嗽3分鐘才恢復正常。

咳3分鐘才恢復正常

苓雅警分局三多派出所指出，42歲林嫌是碼頭工人，疑因工作不順及家庭因素，在家喝酒後，將酒瓶丟到四維一路租屋處樓下，並與圍觀民眾隔空對嗆，林嫌被嗆心情差，竟持兩把菜刀衝到樓下，作勢威脅路人。

醉揮雙刀威脅路人

得知有人報警，林嫌回5樓租屋處，在窗戶舞刀叫囂，丟酒瓶及木製電子琴到路面，砸到一輛汽車，危及他人安全。

員警趕到現場，封閉河北路至福安路的四維一路約50公尺路段，請求消防隊支援，持盾牌、警棍、辣椒水會同帶破壞器材的消防員，從林嫌的公寓後方樓梯上5樓，林嫌衝出欲攻擊警、消。

一名警員在距林嫌一公尺處噴辣椒水，醉醺醺的林嫌眼淚、鼻涕齊流，警員摒住呼吸，趁林嫌咳嗽瞬間壓制他在地，林嫌痛到以為中彈，嗆警：「你給恁北開槍？」持續咳嗽3分鐘才恢復正常，訊後依公共危險、恐嚇、毀損罪移送法辦。

警方指出，為防制酒醉鬧事、情緒不穩定等不服勸導者，警政署去年11月將「防護型噴霧器」列為勤務配備，讓員警在狀況尚未達到用槍程度時，可以制伏對方。

警︰可安全制伏 好用

警方的反應是：「真的很好用！」噴霧劑含辣椒精與芥末，遭噴擊者，會咳嗽、流眼淚、流鼻涕，喪失攻擊能力，事後以清水即可沖掉，不會造成傷害。

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  • 林男持雙刀作勢威脅路人，再回到租屋處丟酒瓶， 警方封閉部分路段（取自臉書「爆料公社」），並噴辣 椒水制伏林嫌（記者洪定宏翻攝）。

    林男持雙刀作勢威脅路人，再回到租屋處丟酒瓶， 警方封閉部分路段（取自臉書「爆料公社」），並噴辣 椒水制伏林嫌（記者洪定宏翻攝）。

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