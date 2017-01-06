澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬

2017-01-06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕兩名蒙面持刀歹徒前晚闖入澎湖縣西嶼鄉竹灣村的民宅，綑綁女主人並控制3歲幼女，搜刮約36萬元財物，被膠帶封口的女主人透過通訊軟體向小姑求援，警方研判歹徒預謀犯案，不排除熟人所為。

警研判熟人預謀犯案

白沙警分局調查，前晚6點20分，垃圾車依正常時間到西嶼竹灣村某社區，被害的女主人外出倒垃圾，6點半回家，一時疏忽未將大門上鎖，兩名戴口罩、手套男子突然闖入。

趁女主人倒垃圾闖入

男主人是漁船船長，正出海作業，女主人是中國配偶，只剩她與3歲幼女在客廳，一名歹徒持水果刀抵住她的腹部，另一歹徒控制3歲幼女。

歹徒令她交出財物，她嚇得交出皮夾內3萬餘元現金，歹徒不滿足，持刀要脅，她擔心幼女安危，只好帶歹徒上2樓房間，交出家中存放的13萬餘元及人民幣4萬餘元（約台幣20萬元），歹徒將女主人封口，並綑綁雙手後離去。

女用LINE向小姑求救

女主人確定歹徒離去後，奮力爬到外套處，取出手機，用手指打LINE，向居住在馬公的小姑求援，第一行寫「救」、第二行寫「快來我家」，小姑收訊後趕緊報案。

警方趕到現場將女主人鬆綁，白沙警分局成立專案小組，調閱沿路監視器，追查可疑人車，但路口唯一監視器卻「剛好」壞掉，因此尚無所獲；女主人是中國籍配偶，聽不出歹徒口音。

警方調查，男主人僱用兩名印尼籍漁工，家中放置的台幣是支付薪水、加油加冰費用，人民幣是帶妻回中國探親陸續存放。

生活單純 未與人結怨

事發房屋是男主人向村長許進清的弟弟借住。許進清表示，蔡家生活單純，未聞與人結怨，兩名漁工隨船長出海，事發時，鄰居也未察覺到異狀。