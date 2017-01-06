楊淑芬又破賭博電玩 扣3台活動金庫

2017-01-06

〔記者林嘉東／基隆報導〕春節將屆，基隆地檢署前晚指揮警方搗破基隆市「米老鼠」電子遊藝場，還查獲營賭業者竟有3輛各載運20多萬元現金的「活動金庫」計程車，隨時機動提供賭客兌換現金。

指揮偵破本案的檢察官楊淑芬，去年底獲選105年公務人員傑出貢獻獎，103年9月調任現職，迄今已破獲8間賭博電玩店，成為基隆知名的「賭博電玩殺手」。基檢主任檢察官鍾曉亞說，楊淑芬徹夜複訊至昨晨5時，店家、員工坦承犯行後，她也累到睡在辦公室折疊椅上，相當辛苦。

據了解，基隆市共發出73張電玩執照，其中若干不肖業者採「會員制」，賭客往往是到廁所洗手台兌換現金，或由店內員工帶到店外兌換現金，增添取締難度。

警政署督察室去年8月獲報，基隆市愛一路36號「米老鼠」電子遊藝場「賺很大」，會同刑事局、基隆市警局督察科、基隆市警一分局等追查，發現店家養了3輛計程車，載著現金提供賭客兌款。前晚11點，幹員展開搜索，並監控到其中一輛「活動金庫」計程車正在跟賭客兌換現金，現身逮捕後，循線截下另2輛「活動金庫」計程車。

檢方接著下令搜索店家，扣到3萬多元現金，總共在3車與店內櫃檯等處扣得90萬7400元賭博贓款，逮捕賭客14人、員工4人、查扣百家樂機械手臂發牌機2台和電子遊戲機32台。