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女兒遭槍口對準 勇母堵住門鬥劫匪

2017-01-06

〔記者項程鎮／台北報導〕去年1月5日上午，男子林文琛酒後持空氣槍闖進桃園市中壢區一家理髮店，把槍口對準李姓女理髮師劫財，人在隔壁的李母先拿鐵椅擋門「困」住劫匪，再和鄰居合力壓制林男；最高法院依加重強盜等罪判林男7年10月徒刑，另涉酒駕部分可易科罰金，全案確定。

法院審理時，林男辯稱雖拿了李女肩背包，但還沒離開就被壓制，只能算強盜未遂。高等法院認為，林男持槍逼李女交出肩背包，隨後往外衝，是既遂犯行，且未與被害人和解，依加重強盜等罪重判，上訴後被最高法院駁回；酒駕犯行判5月、得易科罰金。

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