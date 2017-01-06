不想當小狼狗 妄想變藥頭發橫財
2017-01-06
〔記者陳恩惠／台北報導〕21歲蔡姓男子原本被在酒店上班的女友包養，他為在女友面前抬得起頭，竟想當藥頭，花7萬元購入一批毒咖啡包及K他命，打算賺一票，被北市警大同分局民生西路派出所員警察覺，持搜索票上門逮人。
警方在電視櫃、衣櫥內，分別搜出重260公克的混合型新興毒品咖啡包「紅惡魔」16包、K他命毒品43公克、咖啡分裝袋100個、96只夾鍊袋及3個電子磅秤，警詢後依毒品罪送辦；蔡男還沒開始做生意便被逮，趙姓女友採集尿液後釋回。
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