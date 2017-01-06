2017-01-06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000002期威力彩，頭獎連17摃，累積至下期頭獎2.55億元。昨晚開獎的第106000004期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落南投縣南投市成功三路68巷2號「成功公益彩券投注站」。