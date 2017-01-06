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張淑晶又爆爭議 欠貨款反誣人恐嚇

2017-01-06

〔記者吳仁捷／新北報導〕「惡房東」張淑晶昨天再遭一名陳姓男子指控積欠1萬多元鋁窗貨款半年，他上門討貨款時，張女竟惡人先告狀，報警誣指他恐嚇潑漆；張女得知陳男向媒體爆料，發簡訊說要告陳男誹謗。

陳男指控，去年5月和7月，張女委託工廠訂製2780元及1萬1546元的鋁窗，還因司機下貨位置不對，刁難司機，此事原是和張女友人黃先生聯繫，後來張女自己要求鋁窗公司在鋁框上裝玻璃，公司服務後，張女卻拖延付款。陳男說，去年11月25日他去黃男和張女的工廠找張女，張女請他再寬限1個月，約定12月25日付清。

陳男12月26日再度找張女，張女告知有急事要到法院，要陳男等她1小時，但1個小時後卻是員警到場，員警表示張女控告陳男到她工廠潑漆恐嚇。陳男說，他趕緊出示出貨單自清，警方才離去。

陳男澄清，張女指控他強搬貨物，涉及恐嚇、強制罪，他是看到張女位於板橋區大觀路的工廠有廢料，向張女提議搬廢料抵債，但張女不願意，他也沒強搬。

陳男說，原本約定張女昨天要匯出第一期5000元款項，最後也沒匯，反而傳簡訊說要告他，「我被欠錢還要被告，真的很無奈」。

記者昨赴張女黃姓友人的工廠，鐵門深鎖，無法取得張女回應。張女發給陳男的簡訊指稱，她只是居中協調，沒欠陳男任何錢，陳男若破壞她名聲，會提告。

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  • 張淑晶昨得知陳男訴諸媒體，還發簡訊揚言控告陳男。（記者吳仁捷攝）

    張淑晶昨得知陳男訴諸媒體，還發簡訊揚言控告陳男。（記者吳仁捷攝）

  • 陳姓男子（左）遭張淑晶積欠1萬4000多元鋁窗貨款，上月底到她工廠催討，欠錢不還的張女（右2）竟報警反控陳男恐嚇。（民眾提供；記者吳仁捷翻攝）

    陳姓男子（左）遭張淑晶積欠1萬4000多元鋁窗貨款，上月底到她工廠催討，欠錢不還的張女（右2）竟報警反控陳男恐嚇。（民眾提供；記者吳仁捷翻攝）

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