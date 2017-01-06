明星少將外遇拋妻棄子 淪情婦之女的手下
怕外遇曝光假離婚保官位
〔記者鄭淑婷、余瑞仁／桃園報導〕陸軍飛行訓練指揮部前少將指揮官劉豐荃，被控擔心外遇曝光，跪求游姓元配假離婚以保仕途，卻又為了辦房貸而再假結婚，接著因元配拒絕再次離婚，劉男向桃園地院訴請婚姻無效，卻吃上偽造文書官司，也黯然退伍；元配並提出離婚無效之訴，法官查出離婚證書的證人都是事先簽名、未親眼見證，判元配勝訴，2人從81年起的婚姻迄今有效。
退伍同居 當起保險業務員
2人的1名共同友人得知判決結果，昨為元配抱不平：「法院判決還給元配公道，證明她不是前妻，仍是元配！」友人說，劉豐荃與「小三」一家人在高雄生活，如今在「小三」二女兒底下當保險業務員。
元配另對劉豐荃與「小三」提起侵害配偶權告訴，仍由法院審理中；記者昨聯繫劉豐荃都未獲回應。
還曾帶情婦一家參觀部隊
友人透露，50歲劉豐荃104年1月晉升陸軍飛訓部少將指揮官，負責阿帕契、眼鏡蛇直升機訓練，前途看好，但因擔心外遇女部屬的潘姓母親將他外遇之事曝光，拿著已簽了證人姓名的離婚協議書，跪求元配辦假離婚以保他仕途，元配簽名後，卻苦等不到他回頭，劉豐荃甚至帶著「小三」一家參觀部隊，直到104年4月為了貸款，才又和元配辦理結婚登記。
友人指出，房貸核撥後，劉豐荃又要求元配再離婚，這回被拒，但「小三」要求扶正且要他退伍，劉只好於去年9月退伍，拋家棄子與「小三」同居；造成念到大三的長子辦休學，加上年僅4歲的稚子，都由元配獨力扶養。
劉豐荃不滿元配拒絕再離婚，向民事庭訴請婚姻無效，元配反訴離婚無效，並指第二次結婚登記，劉豐荃瞞著劉父在結婚證書虛偽簽名、蓋章，劉本月3日被桃檢依偽造文書罪起訴。
民事部分，法官傳喚相關證人，發現離婚協議書的證人都是事前簽名、未親眼見證，至於再度結婚的證書，劉男坦承偽簽其父簽名，判決兩人104年的離婚無效、婚姻關係不存在，劉與元配在81年結婚的婚姻迄今持續。
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