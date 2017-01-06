警局內勤挨詐950萬 一生積蓄去了了
2017-01-06
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣5旬黃姓女公務員遭詐騙集團以假檢警的老掉牙手法騙了5次，損失950萬元，第六次才驚覺被騙，警方雖逮到20歲廖姓車手，但被騙的錢已無法追回。
受騙第6次才驚覺不對勁
黃女據說是宜蘭縣警局非警職的內勤人員，但警方不願證實。黃女告訴警方，因詐騙集團精準說出她的個資，才被騙得七葷八素，那是一輩子的積蓄，心情很難過。
老本沒了 女公務員崩潰
警方調查，去年12月14日開始，詐騙集團假借「慈濟醫院護理長」等身分，指黃女「身分證及健保卡被盜用申請醫療補助」，再由假檢察官以調查刑案為由，告訴黃女「帳戶牽涉洗錢案遭監管凍結」，需將帳戶存款提領出來，當面交給檢察官帶回調查。
黃女信以為真，被以同樣手法騙5次、共交出950萬元；詐騙集團第六次叫她交出230萬元，黃女才察覺有異，4日下午報案。
少看新聞 不知詐騙橫行
宜蘭警分局要求黃女假裝同意車手交錢，警埋伏宜蘭市健康路逮捕廖姓車手，但已追不回黃女近千萬元。廖姓車手平常流連網咖無所事事，為抽詐騙所得4成當酬金而入夥。
黃女告訴警方，因曾弄丟身分證及健保卡，詐騙集團能精準說出她的個資，她才信以為真，假檢察官又叫她不能洩露機密，她平常很少看新聞、不知詐騙手法，才一直被騙。
逮到1名車手 錢已追不回
950萬元是黃女一生積蓄，被騙後情緒非常低落，常淚流滿面。警方說，被害人不乏高學歷或公務員，也有縣警局退休工友被騙70多萬元，雖然作案手法老套，警方又一再宣導，仍有很多人因畏懼假檢察官而上當，提醒國人多了解類似新聞。
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