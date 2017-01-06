開罰單稱中配426 警被記申誡
2017-01-06
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重警分局交通分隊鍾姓警員，前天傍晚5時許，在三重光復路發現徐姓女騎士未依規定兩段式左轉，將她攔下舉發，因徐女頻頻詢問為何不能左轉，鍾員見她說話帶有中國口音，竟一時情緒失控，脫口說出：「所以說台灣人說你們426…」，徐女質疑遭到歧視，打電話向警局檢舉，事後鍾員親自向徐女道歉，並遭記一支申誡。
網民爆料 抨擊歧視
三重分局表示，37歲徐姓女騎士是中國籍配偶，從事服務業，持有台灣的身分證及駕照，只是不熟悉轉彎規定，被攔下後也未口出惡言，僅詢問警員為何不能這樣左轉，鍾員一開始只回「一切依法取締」，但徐女頻頻詢問，讓鍾員誤以為她不服取締，才脫口而出「426」，徐女友人將過程錄下，放上臉書爆料公社，還發動網友向分局檢舉這名警員，因而引發關注。
警方指出，43歲鍾員是警專11期畢業，從警23年，平常工作認真，遇到民眾詢問交通事故相關問題，都會耐心解釋，與民眾互動良好，前天是初次遭檢舉；同事也緩頰說，鍾員會細心指導學弟妹辦理案件，是位好學長。
據了解，鍾員前天傍晚在光復路二段68巷進行交通疏導，當時已開了10張以上的罰單，多是未依規定兩段式左轉、闖紅燈，後來見徐女違規將其攔下，徐女要在罰單上簽名時，發現違規行為寫的是未依規定兩段式左轉，便詢問該處為何不能左轉，鍾員最後竟脫口說出「426」，徐女立即回說「你是警察怎麼可以這樣說？這是歧視」，整個爭執約5分鐘後結束。
三重警分局確認鍾員言詞不當，當晚十時便邀請徐女到交通分隊，由鍾員親自向徐女道歉，分局也指派副分局長、督察組長表達歉意，徐女表示不願追究，也幫忙求情，希望鍾員不要被處分。
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