咬貴賓狗 狼狗反遭狗繩吊死
2017-01-06
〔記者張文川／台北報導〕67歲蔡姓男子前年8月，帶著所養的貴賓狗到新北市新店碧潭風景區散步，張姓男子的德國狼犬突然竄出一口咬住貴賓狗的肚子，蔡男搶救時遭狼犬咬傷，一名路過婦人與蔡男合力用牽繩套住狼犬的脖子綁在欄杆上，不料救護車到達時，狼犬已前腳懸空被吊死。張男怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪，台北地院認為證據不足，判無罪。可上訴。
判決指出，前年8月22日傍晚5點多，蔡男牽著貴賓狗「Coco」在碧潭畔遛狗，張男帶德國狼犬「Miko」行經自行車道，Miko遠遠看見Coco，竟掙脫綁繩狂奔而出，一口咬住Coco的肚子並拖行。
蔡男緊抓Coco的牽繩，也遭拖行，重心不穩跌倒受傷，為了解救愛犬，不顧自身傷勢，用手使勁把狼犬的利嘴掰開，狼犬反過來攻擊、撕咬蔡男的雙手和小臂。
狼狗主人怒告 證據不足
路過的楊姓婦人見義勇為，在混亂中用Coco的牽繩套住狼犬Miko脖子，與蔡男合力將牠綁在路旁欄杆上，她打119報案後即離開現場；警、消抵達時，Miko竟以前腳懸空、後腳著地的姿勢，被牽繩往上拉引，活活吊死，狼犬主人張男說他追到現場時，Miko已被吊著奄奄一息，認為是蔡男趁機吊死Miko，怒控蔡男違反動物保護法、毀損罪。
台北地院審理期間，毀損罪達成和解而撤告，判公訴不受理；動保法方面，蔡男說自身罹癌，四肢無力，手上又抱著貴賓狗，不可能傷害狼犬。
法官認為張男的控詞反覆不一，先說看到蔡男吊狗，蔡男反駁說他雙手抱著貴賓狗，張男才改口說是蔡男和楊婦聯手；且蔡男已67歲且被狼犬咬傷多處，可見體力明顯劣於狼犬，應難再有餘力故意勒斃壯碩的狼犬，無從證明蔡男故意傷害動物致死，判無罪。
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