賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
2017-01-06
〔記者陳慰慈／新北報導〕82歲魏姓老翁，自承跟吳姓友人對賭象棋的暗棋，半年間賭輸1575萬元，遂透過許姓代書，將老婆名下價值較高的A房產，設定1500萬元之最高限額抵押權給吳男，然魏妻認為過戶給老公的是價值較低的B房產，因此怒告老公、吳男與代書涉嫌詐欺取財，但因魏妻去年11月去世，無法出庭說明釐清案情，加上魏翁兒子指稱已與吳男和解，對方願拋棄1500萬賭債並塗銷抵押登記權，新北地檢署昨予3人不起訴處分。
處分指出，魏妻去年4月提告指控，因身體不佳，老公向她佯稱，怕她過世後自己沒有依靠，希望她能將新北市新莊區的B房產贈與給他，她便透過許姓代書辦理轉移登記，事後才發現被過戶的是另一棟位於新莊、且房價較高的A房產，魏妻認為被老公欺騙，但提告做完警詢筆錄後，不久便離世。
魏翁得知妻子要提告，先至警局自首，供稱跟吳男在一間工廠對賭象棋暗棋，每盤輸贏金額約2、30萬元，一開始賭輸幾百萬元，後吳男稱無抵押擔保物就不再跟他賭，他才要妻子過戶B房產給他。
魏翁說，夫妻都不識字，所以將A、B兩棟房產的資料都交給代書，未料，代書竟誤移轉A房產至他名下，強調並未欺騙妻子。但代書指稱，過戶前有跟魏妻口頭確認要過戶的是A房產，經確認才辦理過戶。
吳男則說，魏翁稱A房產可賣給他，向他預支現金，前後借了810萬元，魏翁確有積欠他賭債，但確切金額他已忘記，強調兩人間為借貸關係，非賭債糾紛。
檢方認為，魏翁年事已高，加上不識字，確有可能在交付代書辦理移轉登記過程中產生誤會，加上魏妻已過世，無法出庭具結擔保證詞真實性，檢方認定罪證不足，昨將魏翁、吳男、許男不起訴。
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