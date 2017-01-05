臨停撿錢害騎士撞癱 貨車駕駛判刑還判賠

2017-01-05

〔記者楊國文／台北報導〕貪財得不償失！男子尤清瑞駕駛小貨車，行經屏東縣台一線，發現路旁遺落數張百元鈔，竟貿然停車，指示妻子下車撿錢，導致後方機車追撞小貨車，段姓騎士顱內出血，至今臥床昏迷；最高法院認定尤男違規臨停，但段男無照且酒駕，應自負7成過失責任，判尤男須賠償203萬元定讞。

兩年多了 騎士還沒醒

32歲尤男103年10月14日上午8時，駕駛小貨車搭載黃姓妻子，沿屏東縣枋山鄉台一線，行經北上458公里處，見路旁散落數張百元紙鈔，竟違規將車子停在外側快車道與慢車道上，要妻子「趕快下車去撿錢」。

18歲段男騎機車由後方而來，未注意車前狀況，撞上尤男小貨車，造成頭顱粉碎性骨折及顱內出血，送醫急救撿回一命，但昏迷迄今，需全天候看護。

法院依過失傷害致人重傷罪判尤男8月徒刑定讞，段男家屬向尤求償1197萬元；尤出庭表示，小貨車當時呈現靜止狀態，段男酒後無照騎車，反應遲鈍才會撞車肇事，不該賠償如此天價。

高雄高分院審酌段男無勞動能力，需看護終日照顧，認定段男得請求看護費、勞動力損失等金額共1368萬元，行車事故鑑定結果指出段男是肇事主因，尤男占用快車道臨停是次因，認為段男應負7成過失責任。