上網對賭 女獲判無罪
1對1屬隱蔽空間
〔記者王定傳／新北報導〕楊姓女子在線上賭博網站「九州娛樂城」下注賭「吃角子老虎」，觸犯公然賭博罪，被簡易判決罰金5千元；但新北地院合議庭認為，楊女與業者是「點對點」私下聯繫，外人無法知悉，與在公園等公開場所賭博不同，認為雙方是在「隱蔽的虛擬空間」對賭，改判她無罪。
多數仍判有罪 民眾勿存僥倖
法界人士呼籲，勿因此判決而以身試法，因為，在網路賭博不論點對點或一對多，目前一審簡易庭大多會判有罪；惟法律既然趕不上網路時代，建議從立法、修法以統一見解。
本案檢方認為，公然賭博罪須以公共場所，或公眾得出入的場所賭博為前提，網路雖是虛擬空間，但網站可供不特定人進入，未限制會員身分，只要申請帳號及密碼，將現金匯入指定帳戶，就可換取一比一等值點數賭博，認為該網站屬「公眾得出入場所」，符合公然賭博罪成立要件。
該案有8名被告，都被簡易庭法官判處5千元罰金，只有楊女自認「只是跟電腦玩」，沒跟大家一起賭，網站也不是公眾場所，提出上訴。
新北地院合議庭調查，楊女所玩的遊戲，由玩家設定下注點數，比對賠率後，結算是否中獎及中獎金額，且楊女與網站是以「點對點」聯繫，未見其他玩家參與，無法證明一般人可看見楊女下注點數等內容，更看不出她與其他玩家之間對賭。
合議庭認為，刑法賭博罪24年立法後從未修正，當時尚未出現遠距方式賭博，立法者應是考量在公開場合賭博，恐造成群眾仿效，出現心存僥倖、不勞而獲心態，導致敗壞風氣，但若具一定封閉性、私下聯繫，一般民眾無法知悉者，應不具敗壞社會善良風俗危害性，非公然賭博罪所欲處罰的範疇，判無罪；可上訴。
網路賭博是否算公然 有爭議
但有法官指出，網路賭博是否算是「公然」，法界雖見解不一，但許多法官仍採簽賭網站屬「公眾得出入場所」的見解，判有罪。
律師林俊峰認為，情境若換成多位玩家連線賭博，網路虛擬空間即轉化成「公共場所或公眾得出入場所」，被認定違法就不會有爭議。
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