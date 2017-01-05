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大女兒唸護專 導師說她很乖、很認真

2017-01-05

〔記者方志賢、黃佳琳／高雄報導〕一場惡火，讓王家姊妹葬身火窟，樹人醫專指出，王家大女兒王妤庭是該校護理科五專二年級生，據導師轉述，王女很乖、很認真，每天早上還會幫忙播放英語影帶，跟同學感情很好；上午同學聽到不幸消息很震驚，導師立刻安撫班上同學情緒，校方也派員送出急難救助金，並到醫院慰問，希望協助王家渡過難關。

王家二女兒就讀陽明國中二年級，教育局獲報，將全力協助家屬處理後事；另外，受傷在醫院治療的弟弟就讀同校一年級，校方也會協助並給予心理輔導。

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  • 王家透天厝位在狹窄巷弄內，消防員火速到場救援。 （記者黃志源攝）

    王家透天厝位在狹窄巷弄內，消防員火速到場救援。 （記者黃志源攝）

  • 王家二女兒在大火中喪生，她的課桌椅再也等不到主人了。 （記者洪定宏翻攝）

    王家二女兒在大火中喪生，她的課桌椅再也等不到主人了。 （記者洪定宏翻攝）

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