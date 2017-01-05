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惡火噬姊妹花 勇鄰3樓隔窗救瘸嬤

2017-01-05

透天厝大火 一家7口受困

〔記者洪臣宏、方志賢、洪定宏、黃佳琳／高雄報導〕高雄市鳥松區一戶透天厝昨晨失火，王姓屋主一家7口受困，住在3樓的63歲阿嬤行動不便，幸好3樓陽台鐵窗的逃生門未上鎖，加上鄰居出手相救，阿嬤才能冒險爬窗逃至鄰宅獲救，消防員救出屋主王姓夫妻等4人，遺憾的是王家一對姊妹花命喪火窟。

2樓全毀 疑電器走火釀災

奪命惡火來得既猛且急，疑因頂樓加蓋而無法迅速排煙，連4樓天花板都被濃煙燻黑，住在4樓的王家20歲、15歲姊妹，在睡夢中被濃煙奪命。高市消防局勘驗，2樓客廳幾乎全毀，疑似電器走火釀災，真正原因待查。

從事殯葬業的40歲王姓屋主與母親、39歲妻子、4歲女兒、13歲兒子和兩名女兒，三代7口住高市鳥松區本館路的4層樓透天厝（4樓係加蓋），昨清晨4時發生火警，消防員發現2樓客廳火勢懾人。

嬤獲救 求快救屋內6子孫

63歲阿嬤住在3樓靠馬路的房間，她拄著輔助器，從緊鄰防火巷的後陽台逃生，當時陽台上的部分器物已燒毀，所幸鐵窗逃生門沒上鎖，阿嬤雖行動不便，仍奮力推開逃生門，抬起右腳跨出陽台，雙手攀住逃生門，身體幾乎掛在外面，不斷呼救，左鄰3樓的男鄰居聽到，剛好兩戶逃生門緊鄰，在消防員協助下，鄰居將阿嬤拉進自家陽台，阿嬤因未受傷，拒絕送醫。

阿嬤告訴消防員：「快呀！還有6個人」，消防員在2樓，找到躲在房間的13歲兒子，他摸黑逃生時右腿擦傷，因吸入性嗆傷，送醫後，在加護病房治療；消防員再趕到4樓朝馬路的房間時，屋主與妻子、么女已在前陽台待援，也都有吸入性嗆傷，但無生命危險。

姊妹花住4樓 躺床上身亡

消防員來到緊鄰防火巷的4樓房間，發現20歲、17歲的姊妹躺在床上，穿著睡衣呈自然睡姿，卻已無生命跡象，消防員施以CPR並送醫，仍回天乏術。

王姓屋主從事殯葬業，住宅1樓堆置許多相關物品。鄰居對王家姊妹花命喪火窟，感到難過。

火警初起，有熱心鄰人逐戶按電鈴警示疏散，卻見王家大門已開啟。警消推測，大火可能造成門口對講機的電線短路，以致大門自動開啟，真正原因待釐清。

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  • 隔壁屋主指兒子打開鐵窗後，見情況緊急，趕忙將王姓老婦拉過來。（記者洪臣宏翻攝）

    隔壁屋主指兒子打開鐵窗後，見情況緊急，趕忙將王姓老婦拉過來。（記者洪臣宏翻攝）

  • 王姓屋主夫妻匆忙間逃生，連鞋子都來不及穿。（記者黃志源攝）

    王姓屋主夫妻匆忙間逃生，連鞋子都來不及穿。（記者黃志源攝）

  • 消防人員衝入火場（右圖，記者洪臣宏翻攝），救出王姓屋主等4人，王家大女兒（左圖，取自臉書）、二女兒（中圖，取自臉書），不幸命喪火窟。

    消防人員衝入火場（右圖，記者洪臣宏翻攝），救出王姓屋主等4人，王家大女兒（左圖，取自臉書）、二女兒（中圖，取自臉書），不幸命喪火窟。

  • 阿嬤在三樓呼救，左鄰3樓的男鄰居聽到，剛好兩戶逃生門緊鄰，在消防員協助下，鄰居將阿嬤拉進自家陽台，阿嬤獲救未受傷。

    阿嬤在三樓呼救，左鄰3樓的男鄰居聽到，剛好兩戶逃生門緊鄰，在消防員協助下，鄰居將阿嬤拉進自家陽台，阿嬤獲救未受傷。

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標題：惡火噬姊妹花 勇鄰3樓隔窗救瘸嬤


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