花5千買「哀鳳」 少年收到20元「賴打」

2017-01-05

〔記者王捷／台南報導〕台南市國中生小剛（化名）在臉書PO文想買智慧型手機送胞兄，沒想到一名暱稱「莫執著」的臉友透過訊息向他兜售iPhone6，雙方以五千元談妥，小剛透過「第三方支付」方式，到便利超商取條碼付了款，小剛沒拿到手機，只收到裝了一個20元塑膠打火機的包裹，驚覺被騙，到警所提告詐欺。

陌生臉友傳訊息賣手機

昨日凌晨一時許，小剛在母親與胞兄陪同下到警所提告，小剛稱，不認識的臉友莫男，二日主動丟訊息問他，是不是想買手機，莫男剛好有iPhone6要賣，兩人討價還價後以五千元談妥。

匯款當日，莫男要小剛到住家附近的全家便利商店，以購票系統FamiPor做第三方支付，先領取條碼到櫃台付款，再由第三方公司轉帳給莫男，莫男再寄出手機。

要求先做第三方支付 再出貨

小剛匯了款，好不容易等到包裹，豈料盒子內竟只裝了一個塑膠打火機，讓小剛氣炸打電話給莫男，但莫男匆匆掛了電話，小剛家人得知後帶著小剛到警所提告，警方正在調查中。