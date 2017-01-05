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消防危險職務加給 消防署：未取消

2017-01-05

〔記者陳薏云／新北報導〕鑑於直轄市消防勤務繁重，行政院自一○四年試辦兩年核發「危險職務加給」，雙北、桃園和台中都會的消防人員每月可領三三七三元到八四三五元不等加給，今年試辦期滿，暫停發放，引發基層質疑「危險沒減少，薪水卻變少」；消防署昨表示，目前是試辦到期，並未取消，會函報行政院續辦。

消防署副署長江濟人表示，加給試辦期限到去年底，故去年十二月初就召集參與試辦的四都及高市、南市開會協商，請四都提交試辦檢討報告，預計本月底可將報告函報行政院申請續辦。江表示，試辦的四都都已完成一○六年「危險職務加給」預算編列，函報行政院核准後，必會溯及既往，把今年核准前的加給一併補發。

由於先前盛傳「加給沒了」，有基層消防員表示，勤務這麼繁重，才有「危險職務加給」，如今停發，「待在這麼辛苦的地方幹嘛？」直呼：「還不如回鄉輕鬆點！」

消防員工作權益促進會創立的臉書專頁「搶救消防員」也表示，試辦到期，會不會續發仍有變數。點出「危險職務加給」沒有法源，期盼政府能讓此一加給常態化。

江濟人表示，警察相關加給也是先試辦兩年後，才列入常態加給，目前消防人員試辦兩年已結束，消防署除爭取續發，也會建議行政院將危險職務加給列入常態加給。

據了解，加給預算由各縣市自行編列，原欲在六都試辦，高雄市及台南市因預算考量未參加，故由新北市等四個直轄市參加。

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