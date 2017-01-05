大福彩》頭獎連34摃

2017-01-05

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000001期大福彩，頭獎連34摃，獎金1.34億元累入下期。昨晚第106000003期今彩539，頭獎8注中獎，各得300萬元，獎落高雄市三民區民族一路「大樂發彩券行」、新北市新莊區民本街「民本街彩券行」、苗栗縣頭份鎮中正二路「感恩投注站」、嘉義市西區友愛路「發發發彩券行」、台北市萬華區國興路「勝方投注站」、高雄市三民區嫩江街「大吉利彩券行」、新北市三重區中正北路「大利彩券行」、高雄市岡山區岡燕路「金福氣彩券行」。