虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
2017-01-05
〔記者楊金城／台南報導〕現年34歲楊男10年前涉嫌與表姊共同虐死表甥女，女童遺體至今還找不到，案發後他攜械逃亡3年，前晚因劈腿和女友吵架外出散心，在台南市被警方逮捕；楊嫌落網供稱：「再怎麼逃，也逃不過良心的譴責。」
散心時落網 身攜上膛手槍
96年5月，楊男的黃姓表姊與丈夫起爭執，帶著4歲幼女從嘉義到台南投靠楊男，僅因女童哭鬧及大小便問題，同年10月23日，2人涉嫌狠心將其凌虐致死，棄屍於台南市立火葬場後方南山橋下。
黃女的夫家為找小孩101年報案，隔年楊持槍被捕，後棄保潛逃，黃女被最高法院判3年徒刑定讞並入監，楊男拒不到案，103年涉槍砲彈藥刀械管制條例和傷害致死罪嫌被台南地檢署通緝。
麻豆分局追查發現，楊嫌逃亡期間，劈腿交了2名女友，和現任女友在臉書筆戰，前晚楊嫌與現任女友吵架負氣外出，剛好被警方發現，深夜11時在台南市海安路逮人，楊嫌槍不離身，落網時左胸槍套插著一把已上膛的改造手槍、子彈14顆及二級毒品搖頭丸2小包5顆。警昨將他移送台南地檢署歸案。
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