綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
2017-01-05
〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣31歲男子張詠裕去年開車到苗栗，在學校附近隨機擄走剛放學的國中女學生，強灌藥物，載到地下停車場性侵；苗栗地方法院認為，張男為滿足性慾，對少女及家人造成嚴重身心創傷，也對社會及家長造成恐慌，昨以加重強制性交罪，判張男9年徒刑。
住彰化的張詠裕去年9月開車到苗栗，隨機鎖定剛放學的國中女生，騙稱駕駛座下方有東西，他搆不著，請女學生幫他拿出來，趁機將她推進車內擄走。
隨機擄走、強灌藥物
張男綑綁女學生，強灌藥物，用手指性侵，女學生佯稱尿急，趁張男載她至速食店時逃出報警，案發才一天，警方在彰化縣埔心鄉出租套房逮捕張男。
法官認為，張男於學校附近隨機尋找獨行少女侵害之犯罪行徑，對學校、家長及學生造成恐慌，擔心害怕遭受侵害，嚴重威脅社會治安，也造成女學生身心受創。
被害人身心受創 不敢出門
女學生的父親更當庭表示，張男事後未商談賠償，他也不需要，只是「天下父母心，希望別家小孩不要發生這種事」，女學生現在狀況非常不好，脾氣暴躁，不敢出門。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台灣博士傑作Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 一早醒來想外出 家門竟被一道牆堵住…
- 善心婦認捐80路燈 燈桿掛靜思語
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 總統府秘書長人選 傳小英考慮這3人…
- 新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯
- 0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢
- 提款機前驚見「提款雞」？ 網友笑翻：要5號了
- 各地多雲到晴好天氣 週日變天轉涼
- 春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
- Master就是Alphago 執行長親自證實
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 東西老二對決 馬刺護家8連勝
- 油價下跌搭順風車 中油去年賺355億
- 台客新春大團拜 台北水岸大歡唱
- 巧味禮 好講究
- 修繕要塞內公墓 主教不起訴
- 有才長青食堂 村長加菜溫馨吃
- 歐股終止3連漲 大略持平
- 垃圾焚化底渣 竹縣推回收再利用
- 禁區猛獸布拉 12月單月最佳球員
- 「大王」漲薪400%不夠看 日職有1036%
- 近期不設新校 廍子、新光是特例
- 鄰北港燈區 六腳蘇厝堤防好髒
- MVP之爭 大帝傲視魏少哈登
- 傳川普將提名海格提擔任駐日大使
- 以價制量獲利增 鵝鑾鼻、貓鼻頭去年多賺3千萬
- 信義賞梅趣 夫妻梅樹曬恩愛
- 銅鑼山線鐵路單車道 荒涼似廢墟
- 川普︰俄網攻攏是假
- 台南》騎T-Bike逛市區、古蹟 農曆年前增10站
- 雞年套幣1/12開賣 售價1800元
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet rebuts business leaders’ costs assertions
- 竹縣原民實驗教育 擬音樂串聯尖石6校
- 自由廣場》從瑞典看一例一休的魯莽
- 創意大獎頒獎 5作品企業簽約
- 免費單車加導覽 社頭店家拚觀光
- 這樣拚生技？ 育成規費恐翻倍
- WSBL》台元三雌56分 國泰吃癟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分