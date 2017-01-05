綑綁迷姦少女 「彰化之狼」判9年

2017-01-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣31歲男子張詠裕去年開車到苗栗，在學校附近隨機擄走剛放學的國中女學生，強灌藥物，載到地下停車場性侵；苗栗地方法院認為，張男為滿足性慾，對少女及家人造成嚴重身心創傷，也對社會及家長造成恐慌，昨以加重強制性交罪，判張男9年徒刑。

住彰化的張詠裕去年9月開車到苗栗，隨機鎖定剛放學的國中女生，騙稱駕駛座下方有東西，他搆不著，請女學生幫他拿出來，趁機將她推進車內擄走。

隨機擄走、強灌藥物

張男綑綁女學生，強灌藥物，用手指性侵，女學生佯稱尿急，趁張男載她至速食店時逃出報警，案發才一天，警方在彰化縣埔心鄉出租套房逮捕張男。

法官認為，張男於學校附近隨機尋找獨行少女侵害之犯罪行徑，對學校、家長及學生造成恐慌，擔心害怕遭受侵害，嚴重威脅社會治安，也造成女學生身心受創。

被害人身心受創 不敢出門

女學生的父親更當庭表示，張男事後未商談賠償，他也不需要，只是「天下父母心，希望別家小孩不要發生這種事」，女學生現在狀況非常不好，脾氣暴躁，不敢出門。

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