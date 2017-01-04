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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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學童玩打火機 燒毀學校機車棚

2017-01-04

〔記者邱俊福、沈佩瑤／台北報導〕北市幸安國小一名五年級男學生，昨上午在下課時間，到校內左側機車棚遊玩時，因一時好玩，拿出從家裡帶來的打火機，點燃一輛機車上的抹布，不料竟引發熊熊大火，警消趕抵協助校方緊急疏散1522名師生，幸僅燒毀8輛機車與1輛腳踏車，沒有人員傷亡。

警方調閱監視器，發現是名男童所為，交由校方指認出身分，而為避免嚇到這名男童，先由老師安撫男童情緒，再由警方接手詢問。該學生表示是基於一時好玩心態，燒抹布，原以為沒有點燃，詎料竟引發火警，非常懊悔。

據悉，未來少年法庭將視消防局火場調查人員報告出爐後，判定男童有否故意、疏失，再決定是否追究其責任，財物損失則是由家長負責，實際賠償金額還在計算中，目前粗估幾十萬元跑不掉。

警方調查，這名男學生昨天上午出門上學時，從家中拿了打火機放口袋，至上午10時30分許，該男學生下課休息時，獨自到校內機車棚，見機車置物槽內放有抹布，便將抹布取出，持打火機點燃。

當時，男學生認為沒有點燃，將抹布丟在機車腳踏墊處後，便離開現場，返回教室繼續上課，卻不知抹布已在悶燒，約5分鐘後，延燒到披在機車上的雨衣，瞬間引發大火。

警、消據報後，因地點敏感，馬上調派大批人員到場救火，同時大舉疏散附近千名師生，期間還傳出是遭汽油彈攻擊。

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  • 北市幸安國小左側機車棚發生火災。（記者邱俊福翻攝）

    北市幸安國小左側機車棚發生火災。（記者邱俊福翻攝）

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標題：學童玩打火機 燒毀學校機車棚


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