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颱風夜吹飛磚 砸死警改判國賠

2017-01-04

〔記者楊國文／台北報導〕3年前蘇力颱風襲台，將新北淡水區某建物3樓頂樓違建磚牆吹落，意外砸死凌晨返家路過的淡水警分局巡佐陳錦榮，陳的家屬指控新北市違建拆除大隊失職，訴請國家賠償，拆除大隊指稱，肇事磚頭屬屋主自行拆除的剩餘物，和他們無關，一審判家屬敗訴，但高等法院昨認定拆除大隊有拆除義務，改判應國賠210萬元。

此外，士林地檢署代家屬向邱姓屋主求償110萬元，台北地院去年認定邱男有過失責任，全數判准。刑責方面，檢方依過失致死罪嫌將邱男起訴，高等法院去年3月認定邱男明知磚牆有危險卻未處理，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元定讞。

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