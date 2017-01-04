騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥

2017-01-04

〔記者余衡／新北報導〕酒駕害慘自己！25歲蘇姓男子昨天凌晨酒後騎車返家途中，行經新北市三峽區溪北街時，不慎自撞路旁貨車後車斗，蘇男連人帶車倒地後，下體被壓在排氣管下，不勝酒力的他無法自行爬起，數分鐘後才由警、消人員協助脫困，送醫時眾人聞到焦味，檢查之後發覺，大腿內側及生殖器表皮已受到燒燙傷，面積約佔全身5%，酒駕害自己變「烤小鳥」。

警方調查，在醫院擔任護理工作的蘇男，前天下班後前往新北市土城和友人飲酒，昨日凌晨騎車返回三峽家中路上發生自撞車禍，下半身被機車壓住無法移動，遭排氣管高溫燙傷。警方認為，如果蘇男神智清醒，按理應可自行脫困，但可能當時意識模糊，對燙傷感受不強，肇致下體遭到燙傷；蘇男酒測達0.69毫克。