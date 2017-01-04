騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
2017-01-04
〔記者余衡／新北報導〕酒駕害慘自己！25歲蘇姓男子昨天凌晨酒後騎車返家途中，行經新北市三峽區溪北街時，不慎自撞路旁貨車後車斗，蘇男連人帶車倒地後，下體被壓在排氣管下，不勝酒力的他無法自行爬起，數分鐘後才由警、消人員協助脫困，送醫時眾人聞到焦味，檢查之後發覺，大腿內側及生殖器表皮已受到燒燙傷，面積約佔全身5%，酒駕害自己變「烤小鳥」。
警方調查，在醫院擔任護理工作的蘇男，前天下班後前往新北市土城和友人飲酒，昨日凌晨騎車返回三峽家中路上發生自撞車禍，下半身被機車壓住無法移動，遭排氣管高溫燙傷。警方認為，如果蘇男神智清醒，按理應可自行脫困，但可能當時意識模糊，對燙傷感受不強，肇致下體遭到燙傷；蘇男酒測達0.69毫克。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
- 4家有線電視 費率維持550元
- 崔順實之女 丹麥應訊不認罪
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 〈圖文專欄〉最後的伊甸園
- 綠議會黨團3長交接 賴清德盼共推市政
- 白蓮霧QR Code當門面 新市公所很時尚
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 南韓又設慰安婦像 日官員怒罵「金光黨」
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 李姓老婦車禍亡 警民連手助歸鄉
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- 嘉市夜市提款機旁 變垃圾堆
- 台南子弟洪慶齡 將垃圾變綠金
- 《小檔案》福泰冬山厝 曾獲遠東建築獎
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 〈愛情軍師團〉舊情人 請回答
- 1999免費通話 研考會研議是否調整
- 中國個人換匯 禁境外買房、投資
- 八咘的搞怪樂園 五月天後製團隊玩創意
- 宜縣議會提案放寬農地填土 縣府有疑慮
- 歐股漲跌互見 倫敦股市收新高
- 矗立34年 紅毛城國旗杆修繕
- 王鴻程尬火球 盼提早打職棒
- 禽蛋一次性包材 嘉縣開17張勸導單
- 〈2016年新車銷售排行榜出爐〉豐田前10大擒5 日產搶3─Mazda3進口車衝上第6 本田CR-V穩坐最暢銷國產SUV
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 新諾羅病毒 可能春節後盛行
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 1天嗑14碗湯圓 腸胃發炎掛病號
- 證券行情表、證券表格
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Japan-Taiwan exchange unveiled
- 洲際棒球場辦跨年 草皮死光
- 霧霾拉警報 口罩打太極
- 裘莉甩陰霾 新年滑雪享天倫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分