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假冒立委借錢 社會新聞老記者中招

2017-01-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕詐騙集團不得不防！一名已退休的資深社會新聞媒體人，被詐騙集團假冒北部某立法委員，向他借錢應急，這名媒體人以為立委選舉應急，一時不查，連續匯款20、60萬元，待發現有異時，緊急報警處理，只攔阻回11萬元，其餘已被領空。

對於遭詐騙，這名資深媒體人自嘲：「一世英名毀於一旦！」不過他說，「對方聲音與立委真的一模一樣」，且詐騙集團還知道他與立委的交情，懷疑詐騙成員中，有人熟稔地方人情生態。

資深媒體人說，去年3月18日上午，他接獲一通「陌生」的手機來電，對方沒有報名號，但劈頭就說「兄弟，最近手頭有點緊，方便借個20萬元嗎？」他一聽，就是這名立委的聲音，趕忙就去行庫匯了20萬元；詐騙集團見他上鉤，再開口要了60萬元。

資深媒體人說，他問對方：「手機號碼怎麼不一樣？」對方還稱「這是我另一支手機」，害他隔天跟朋友講「要找立委，打這支！」結果一查竟非他認識的立委。

資深媒體人報警處理，緊急攔阻回11萬元，但其餘金額已被領空。警方追查，這個帳號，是苗栗縣23歲劉姓男子，以2000元代價，賣給不知名的詐騙集團成員；苗栗地檢署昨天依詐欺罪嫌將劉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

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