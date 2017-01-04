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嚇死人！ 擋風玻璃竄出龜殼花

2017-01-04

〔記者陳冠備／彰化報導〕黃姓夫妻開車從南投山區返回彰化住處途中，引擎蓋突然冒出不速之客，一尾攻擊性很強的龜殼花在擋風玻璃前東竄西竄，還猛吐蛇信，黃妻嚇得花容失色，頻頻尖叫，大喊阿彌陀佛，途中經過北斗消防分隊，趕緊請消防員來處理這名「不速之客」。消防隊表示，龜殼花應是趁機躲在引擎室內取暖，引擎發動後才跑出來。

2日晚間10點半，黃姓夫妻開車到北斗消防分隊前，開車的黃御書向消防員通報車上有蛇，請求協助抓蛇，當時執勤的消防隊員見狀，趕緊去拿捕蛇夾跟捕蛇籠，不到一分鐘就順利捕獲。

黃御書表示，當天他偕妻到南投縣車埕遊玩，車就停在草叢邊，晚間約離家門5分鐘之際，一條蛇突然從擋風玻璃前的引擎蓋竄出，爬在擋風玻璃左右飄移，又不敢開雨刷，怕傷害牠，也怕牠趁機鑽回引擎室內。

黃妻說，當時看到蛇竄出來嚇死了，而且蛇頭呈三角形，還猛吐蛇信，研判應該是毒蛇，由於牠頻頻往副駕駛座前方玻璃的縫隙鑽，只好猛念阿彌陀佛，幸好回家途中經過北斗消防分隊，趕緊呼叫消防員出來解危。

龜殼花俗稱「烙鐵頭」，是台灣6大毒蛇之一，分布廣泛，棲地與人類重疊，攻擊性強，毒性高，根據長庚醫院數據，龜殼花是毒蛇咬傷就醫數量中的第2名。

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  • 黃姓夫妻開車回家，一條龜殼花突從引擎蓋竄出，黃妻嚇得大喊阿彌陀佛。（記者陳冠備攝）

    黃姓夫妻開車回家，一條龜殼花突從引擎蓋竄出，黃妻嚇得大喊阿彌陀佛。（記者陳冠備攝）

  • 一條龜殼花突從引擎蓋竄出，在擋風玻璃上左右搖擺。（記者陳冠備翻攝）

    一條龜殼花突從引擎蓋竄出，在擋風玻璃上左右搖擺。（記者陳冠備翻攝）

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