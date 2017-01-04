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騎樓棄屍案 疑為閨密出頭遭虐死

2017-01-04

通聯紀錄現端倪

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等人虐殺致死，將她遺體棄置在騎樓，去超商討過期食物吃的邱姓男友，去年12月14日在臉書發文求救；而警方調查，發現朱女的通聯紀錄中，朱女曾出頭幫忙好友處理感情問題，懷疑除財務糾紛外，可能還有其他原因，待溫姓男子到案說明。

邱姓男友的臉書曾在12月14日發文「有誰可以救救我，我們被困在嘉義…都不能走拜託各位救救我幫幫我吧」，朋友曾留言「四方要跟妳借一萬五千元你要借他唷」等，12月15日又發文「為什麼我人生換出來ㄉ就相是廢紮一樣我真的也是累ㄌ」，女友還留言回應「事情都遇到了只能面對」；由於14日邱、朱兩人疑已遭押到朴子市出租套房，為何還能在臉書發文求救，將待調查。

男友案發前臉書求救

而警方調查，25歲朱姓女子個性強悍，在臉書上也和朋友互嗆，用髒話五字經等對罵；警方調查她的通聯紀錄，再與家人、朋友瞭解，發現朱女曾出頭幫朋友解決感情問題，而相關人士也跟溫姓男子有關，懷疑是否因朱女個性強悍，導致被囚禁時被毆打致死，因此也將此因素列為調查方向之一。

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  • 嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等人虐殺致死，將她遺體棄置在騎樓。（資料照）

    嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等人虐殺致死，將她遺體棄置在騎樓。（資料照）

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