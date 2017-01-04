槍擊情敵後... 上屋頂看跨年煙火

2017-01-04

〔記者曾健銘／新北報導〕27歲男子陳柏宏，不滿38歲江姓前女友與他分手後一個月就「無縫接軌」的與張姓舊愛復合還同居，上月31日尾隨並開車衝撞兩人，開槍打傷張男後逃逸，陳嫌犯案後竟還有閒情逸致觀賞101跨年煙火，最後花到只剩下50元，走投無路才投案。陳嫌到案後第一句話說：「我對不起她，我要打電話說我愛她！」並痛哭流涕，警方不禁痛斥：「早知如此何必當初！」

據了解，張男與江女交往3年，去年一月分手後即與陳嫌交往，但陳嫌因毒品案被法院通緝，加上其終日不務正業，雙方交往兩個月後江女決定分手，去年4月與37歲張男舊愛復合，並在蘆洲區光華街共築愛巢，陳嫌覺得遭劈腿，開始死纏爛打，不時跑到江女的住處、公司叫囂，還揚言：「要死，3人一起死！」

上月31日上午7時許，張男騎車載女友上班，在樓下堵人的陳嫌看到後立即開車尾隨，到蘆洲區國道路二段30巷口時突然加速追撞，陳嫌見兩人倒地，不顧前女友滿身擦傷，痛得哀號，下車朝張男腹部開了一槍後逃逸，子彈卡在脊椎，所幸送醫急救後撿回一命。

沒錢吃飯才投案

警方調查，陳嫌犯案後先將車輛停在五股區中興路，隨後搭車逃回台北市龍江路住處附近的大樓躲藏，不敢返家；據了解，陳嫌雖在跑路，但是竟還有閒情逸致在屋頂看跨年煙火，第一天還有錢買東西吃，後兩天因為沒錢，只有喝水未進食，身上也無手機可求助，最後走投無路，才用公共電話打給父親，要求幫忙找律師，到案時身上只剩50元。

據了解，陳嫌到警局頻頻說：「我對不起她！」還致電給江女：「老婆對不起，我愛妳！」語畢痛哭流涕，通話結束開始狼吞虎嚥吃掉警方買的便當，全案將依殺人未遂、毀損、恐嚇、槍砲罪嫌偵辦。