2017-01-04

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106001期大樂透，頭獎連9摃，獎金1.9億元累入下期。昨晚開獎的第106002期今彩539，頭獎2注中獎，各得獎金800萬元，獎落台南市安南區海佃路一段91號「金多億彩券行」、台中市大里區仁化路200之6號「賜財彩券行」。