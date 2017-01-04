運毒「小惡魔」 美髮師被逮

2017-01-04

〔記者邱俊福／台北報導〕美髮師林苡晴昨攜帶重達3.22公斤的250包「小惡魔」毒咖啡包，搭乘計程車疑涉運毒，被警方攔檢查獲，她神情自若地說，毒品是欠債友人抵債寄放，不知這些是毒品，警方懷疑她的供詞，除移送法辦，並將追查毒品流向。

警方調查，21歲林女專門在北市中山區酒店，幫公關小姐美髮。昨晨3時許，林女赴文山區景後街一棟公寓大樓，向綽號「阿寶」的男子，拿這箱毒咖啡包，隨即攔搭計程車回新生北路住處。

計程車行經辛亥路與建國南路口，遇警方攔檢，坐在後座的林女受盤查時，雖然表情自然，但警員發現她身旁有一個紙箱，查看赫見有大批印著「小惡魔」圖案的咖啡包，計250包，經檢驗呈現毒品反應，隨即帶回派出所偵辦。

林女說，1名男性友人「阿寶」欠她8萬元，對方無力還錢，便交付這些咖啡包抵押，聲稱幾天後再拿錢贖回，她並不知道是毒咖啡包。