搶劫退將 「小紅帽」露餡

2017-01-04

〔記者王冠仁／台北報導〕男子張獻仕積欠20萬債務無力償還，涉嫌跑到郵局，尾隨提領11萬現金、自黃埔軍校畢業的94歲楊姓退役少將，趁他進門時從背後摀住嘴巴，搶走提領現金。由於張嫌戴桃紅色安全帽、騎桃紅色機車逃跑，太過顯眼，警方3小時內就逮到人，並追回贓款，將張嫌依強盜罪嫌送辦。

警方調查，45歲男子張獻仕，有多起毒品、竊盜前科，10多年前出獄後，在台北市西園路附近居住，四處打零工為生；因收入不穩定，又與妻子離婚，常跟朋友借錢應急。數月下來，張嫌累積債務達20多萬，近期朋友催討，他無力償還。

昨早9點多，張嫌到北市莒光路上一間郵局假裝填寫匯款單據，發現楊姓老翁獨自提領11萬，張一路尾隨，趁楊返回西藏路住家、走進大門還沒完全關上，從後方摀住楊的嘴巴，搶走裝現金的紙袋逃離。

警方發現搶匪騎桃紅色車身的機車、頭戴桃紅色安全帽，十分顯眼，3小時內在萬大路、莒光路口將他逮捕。

張嫌到案聲稱，已匯出9萬元還朋友，部分贓款拿來吃飯，警方在他身上找到1萬9千多元，並追回匯出的9萬元。警方說，楊姓老翁跟妻子、女兒同住，昨領錢是為了買股票，未料返家時遭搶。