留書「國民黨不倒，台灣不會好」 警所旁停車位 男自焚亡

2017-01-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市61歲男子廖成旺，昨凌晨2時7分，持疑似甲苯的溶劑，在台中市警第二分局永興派出所旁警用機車停車位自焚身亡，他留下封面寫著「國民黨不倒，台灣不會好」的空信封，也曾揚言「我這種人，去死一死最好」，警方懷疑他選在派出所旁自焚，是不滿去年騎機車違規被取締，還騎機車衝撞警用機車，被台中地院依妨害公務罪判刑3月有關。

永興所值班員警昨凌晨2時7分，先聽到「啊」的慘叫聲，又聞到嗆鼻燃燒味道，持滅火器滅火，發現廖男已死亡，有6輛警用機車被波及，2輛嚴重焚毀。

拒收罰單 衝撞警車

據指出，廖男兩段婚姻都以離婚收場。台中地院判決書也顯示，廖男去年4月8日，騎機車在中市北區進化北路未依兩段式規定左轉，被第二分局永興所員警攔下開罰，廖男拒收罰單，又騎機車衝撞警用機車，造成警用機車左後視鏡與行車紀錄器損壞。

廖男被依妨害公務罪法辦，他坦承衝撞警用機車，還在筆錄的補充意見中強調：「我這種人，去死一死最好，希望法官把我關起來」，他還宣稱「我就算有錢，也不會去繳（罰單）」。

台中地院簡易庭去年4月28日判處3月徒刑，可易科罰金9萬元，他沒有到案執行，去年8月被通緝，他詢問永興所值班員警，該如何處理這起通緝案，卻被逮捕歸案，氣得向台中市警局與二分局3度舉發員警處置不當，9萬元罰金則由家人與老闆幫他繳清結案；永興所長吳明華表示，警方深感遺憾，但都是依法辦理。

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