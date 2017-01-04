殺妻凶嫌收押 猛吞肉塊噎死
2017-01-04
〔記者曾迺強、林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉陳姓男子去年12月15日涉嫌持刀殺死髮妻，羈押嘉義看守所期間，曾吞毛巾尋短未遂，上月19日吃家屬送來的會客菜，他疑似把肉類食物密集塞入嘴中，突然噎住無法呼吸，緊急送醫，因器官衰竭，家屬放棄急救後拔管，陳某是自殺或意外，檢警今將勘驗看守所監視器畫面釐清。
曾吞毛巾被救活
看守所秘書黃勝雄說，上月16日凌晨，陳某入所後，情緒不穩，隔天早上服用家屬帶來的藥物，同房室友當晚發現他躲在棉被內，將一條毛巾吞入口中，所方人員到場，將毛巾從其口中拉出，隔天將他轉房至牆壁都有泡棉的鎮靜室。
上月19日中午，陳某的家人送會客菜，有豬排、豬肉、滷蛋及水果等，所方依規定將食物剪成小塊，避免吞食噎到，陳某有吃下，下午4點多再吃中午剩下的會客菜，10多分鐘後突然趴下，緊急送醫救治。
黃說，醫院發現陳某食道被不少肉塊鯁住，所方調閱監視影像，發現他不斷將食物放入嘴中、密集進食；陳某上月30日出現器官衰竭情形，家屬放棄急救後拔管，向法院聲請責付，裁准後由家屬帶回家。
49歲陳某身後留有念大三的兒子及大一的女兒，家屬不願發表意見。
嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，陳某因食物噎住窒息，被運回家中拔管過世，經報初驗，認無他殺嫌疑。
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