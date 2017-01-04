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明星少將怕外遇曝光離婚 為辦貸款假結婚

2017-01-04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕負責阿帕契、眼鏡蛇直升機訓練的陸軍飛行訓練指揮部（簡稱飛訓部）少將指揮官劉豐荃，原是軍中明日之星，卻在去年突然退伍，原來他疑因外遇即將曝光，為了仕途與游姓妻子離婚，後來考量如有配偶，房貸核貸成數較高，又與前妻約定「假結婚」，前妻事後卻假戲真做不肯離婚，劉豐荃向民事庭訴離，反遭前妻告發他瞞著劉父，在結婚證書虛偽簽名、蓋章，桃園地檢署昨將他依偽造文書罪嫌起訴。

桃園地檢署調查，50歲劉豐荃104年元月晉升陸軍飛訓部指揮官，前途一片大好，但才剛晉升指揮官，同月就疑因外遇問題即將爆發，同齡的游姓元配為了丈夫仕途，同意與他簽字離婚。

妻拒再離 告偽造文書

同年4月間，劉豐荃想貸款購屋，銀行規定如有配偶，可核貸的成數較高，劉為了順利貸款，與前妻「協議」貸款順利核撥後，願意無條件離婚，隨即各找1名證人，在結婚證書上簽名、蓋章，再度向戶政機關登記結婚。

劉豐荃再婚後，果然取得較高額度的房貸，於是要求游女依協議辦理離婚，但游女不願離婚，劉豐荃於是向桃園地院民事庭提出婚姻無效之訴，並拿出當初的「協議書」，證明雙方並無結婚真意；此舉引來游女反擊，向檢方告發劉豐荃當時是盜刻劉父的印章，在結婚證書上的證人欄，虛偽簽名與蓋章。

黯然退伍 還被起訴

檢察官調查時傳喚劉父作證，劉父表示，不曾在兒子的結婚證書上簽名、蓋章，也不知道兒子的婚姻狀況；眼見東窗事發，劉豐荃應訊坦承虛偽簽名、蓋章，並於去年9月1日黯然退伍；劉豐荃提出婚姻無效之訴仍在審理中。

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  • 劉豐荃。（資料照）

    劉豐荃。（資料照）

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