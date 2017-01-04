疑懷吸毒被撿屍 美眉警局急討驗孕棒

2017-01-04

〔記者王捷／台南報導〕林姓女子與曾姓男友搭車沒付錢，被郭姓司機載到警所，經警方盤查，林女交出5小包不明粉末毒品及一顆FM2搖頭丸，還有數十顆避孕藥，不過穿短裙、露出底褲的林女神情怪異，蹲在警所角落喃喃自語，自稱下體與腹部疼痛，好像有懷孕的感覺，懷疑恍神時有發生性行為，竟向警方討驗孕棒，還說男友在旁邊，拜託保密，讓警方不知該如何是好。

21歲林女從事傳播妹工作，昨與曾男從基隆搭火車在雲林下車，在雲林攔計程車到台南，林女稱要到台南的醫院看臥病的父親，兩人探病後搭計程車到火車站買毒品，因為沒錢付3千多元車資，被司機載到警所報案。

林女涉及毒品危害防制條例，警方認為林女使用驗孕棒不妥，要求她等開完庭後再自行驗孕。訊後將林女與曾男依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。