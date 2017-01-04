毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷

2017-01-04

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆3歲男童昨上午10時許，被同母異父的姊姊送醫急救，醫生診治時，男童出現亢奮、痙攣、昏迷等毒品反應症狀，醫院抽血化驗，證實有安非他命成分，男童現生命徵象穩定，但有輕微的橫紋肌溶解症，在加護病房觀察；警方認定是黃女與同居男友吸食安毒後，未將毒品收好，導致男童誤食，訊後將這對糊塗毒鴛鴦函送法辦。

沒收好兒誤食 毒鴛鴦罪加一條

基隆市社會處婦女兒少科長黃靜宜表示，男童有肢體障礙，也有過動症狀，待他出院會強制安置，並對母親進行強制性親子教育輔導。

警方調查，30歲黃女曾有兩段婚姻，育有16歲女兒及3歲男童，目前與有毒品前科的黃姓男友同居；黃女曾被同居男友毆打，領有家暴保護令，昨上午，男童的姊姊發現男童意識不清，趕緊將他送醫，黃女隨後趕抵。

黃女向警方表示，前天在家中地板發現一枚小夾鏈袋，上面有明顯咬痕，兒子從那時候開始就精神亢奮，詢問男友得知，是孩子拿桌上裝有安非他命的夾鏈袋咀嚼，誤食毒品。

黃男到案向警方承認施用毒品，表示案發時正和女友一起吸毒，一時未注意，才讓男童拿夾鏈袋往嘴巴吞。

警方訊後，依違反毒品危害防制條例將黃男及男童的黃姓母親函送法辦；黃男未收好毒品，致男童誤食涉及過失傷害；另，黃女領有保護令，黃男依法不得接近黃女住處，兩人竟一同吸毒已違反保護令等罪，將一併送辦；黃女未照顧好男童，已涉犯兒童及少年福利與權益保障法，將交由社會處處置。