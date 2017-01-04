| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 社會

毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷

2017-01-04

〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕基隆3歲男童昨上午10時許，被同母異父的姊姊送醫急救，醫生診治時，男童出現亢奮、痙攣、昏迷等毒品反應症狀，醫院抽血化驗，證實有安非他命成分，男童現生命徵象穩定，但有輕微的橫紋肌溶解症，在加護病房觀察；警方認定是黃女與同居男友吸食安毒後，未將毒品收好，導致男童誤食，訊後將這對糊塗毒鴛鴦函送法辦。

沒收好兒誤食 毒鴛鴦罪加一條

基隆市社會處婦女兒少科長黃靜宜表示，男童有肢體障礙，也有過動症狀，待他出院會強制安置，並對母親進行強制性親子教育輔導。

警方調查，30歲黃女曾有兩段婚姻，育有16歲女兒及3歲男童，目前與有毒品前科的黃姓男友同居；黃女曾被同居男友毆打，領有家暴保護令，昨上午，男童的姊姊發現男童意識不清，趕緊將他送醫，黃女隨後趕抵。

黃女向警方表示，前天在家中地板發現一枚小夾鏈袋，上面有明顯咬痕，兒子從那時候開始就精神亢奮，詢問男友得知，是孩子拿桌上裝有安非他命的夾鏈袋咀嚼，誤食毒品。

黃男到案向警方承認施用毒品，表示案發時正和女友一起吸毒，一時未注意，才讓男童拿夾鏈袋往嘴巴吞。

警方訊後，依違反毒品危害防制條例將黃男及男童的黃姓母親函送法辦；黃男未收好毒品，致男童誤食涉及過失傷害；另，黃女領有保護令，黃男依法不得接近黃女住處，兩人竟一同吸毒已違反保護令等罪，將一併送辦；黃女未照顧好男童，已涉犯兒童及少年福利與權益保障法，將交由社會處處置。

廣告
  • 男童的家屬（圖中）在醫院照顧誤食毒品的男童。（記者吳昇儒翻攝）

    男童的家屬（圖中）在醫院照顧誤食毒品的男童。（記者吳昇儒翻攝）

  • 夾鏈袋右上方可以看見清楚的咬痕。（記者吳昇儒攝）

    夾鏈袋右上方可以看見清楚的咬痕。（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒鴛鴦 誤食
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.