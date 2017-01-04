| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 社會

言語刺激導致跳樓 也算加工自殺

2017-01-04

〔記者錢利忠／台北報導〕律師周武榮昨天表示，加工自殺構成要件，是給有意自殺的人，提供精神或是物質的助力；針對本案，檢察官可能懷疑耿男在女友已出現自殺念頭時，又在言語上、或LINE上，以言語或文字進行刺激或挑撥，導致加深自殺意念而做出行動。

周武榮解釋，耿男在女友自殺後，又刪除與女友間部分對話紀錄，不排除檢察官可能從遭刪除的內容中，發現耿男有以文字刺激女友的行為，才會諭令交保。

周武榮說，耿男若曾向想自殺的女友表示「要去死我陪你」等語，就如同要與女友相約一起死，也符合加工自殺的態樣；若雙方相約共赴黃泉並確實一起做出行動，沒死的一方得免除其刑；倘若其中一方只是說說而已，卻導致另一方自殺，這就是欺騙，不構成免刑要件。

廣告
  • 湯姓美髮師二日清晨在耿姓男友住處墜樓身亡。（資料照）

    湯姓美髮師二日清晨在耿姓男友住處墜樓身亡。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加工自殺 跳樓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：言語刺激導致跳樓 也算加工自殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.