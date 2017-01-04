言語刺激導致跳樓 也算加工自殺

2017-01-04

〔記者錢利忠／台北報導〕律師周武榮昨天表示，加工自殺構成要件，是給有意自殺的人，提供精神或是物質的助力；針對本案，檢察官可能懷疑耿男在女友已出現自殺念頭時，又在言語上、或LINE上，以言語或文字進行刺激或挑撥，導致加深自殺意念而做出行動。

周武榮解釋，耿男在女友自殺後，又刪除與女友間部分對話紀錄，不排除檢察官可能從遭刪除的內容中，發現耿男有以文字刺激女友的行為，才會諭令交保。

周武榮說，耿男若曾向想自殺的女友表示「要去死我陪你」等語，就如同要與女友相約一起死，也符合加工自殺的態樣；若雙方相約共赴黃泉並確實一起做出行動，沒死的一方得免除其刑；倘若其中一方只是說說而已，卻導致另一方自殺，這就是欺騙，不構成免刑要件。