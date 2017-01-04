痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
〔記者錢利忠、邱俊福、姚岳宏／台北報導〕湯姓正妹美髮師不滿耿姓男友與前女友藕斷絲連，一日到耿男台北市的住處談判，酒後相擁入睡，並發生性關係，二日清晨湯女卻搭電梯直上12樓墜樓斷魂，檢警勘查耿男與湯女的LINE對話紀錄，發現耿男案發前曾說「要去死我陪你」，事後卻刪除部分LINE對話紀錄，應訊時還推稱不知情，與對話紀錄不符，檢警不排除有加工自殺的可能，諭令3萬元交保並限制住居。
男供詞反覆還刪LINE
檢警調查，耿男表示，案發前一晚，湯女說了很多「想去死」等情緒性的話，兩人喝了一點酒，感覺氣氛已緩和，還相擁而眠，並發生性關係，原以為沒事了，湯女卻獨自從3樓搭電梯到12樓頂，墜樓身亡，事後醒來，發現湯女不見蹤影，還發簡訊給對方，表示「我也要離開了」，意即也要尋短。
承辦檢察官昨勘查案發前兩人的LINE對話紀錄，發現關於耿男LINE的對話紀錄，已有部分被刪除，對話內容也與他庭訊時說詞不一致，質疑他允諾湯女同死，才導致湯女想不開，考量他未坦白，原打算漏夜將他交保，但他拒絕夜間偵訊，昨天下午4時許，才由檢方二度訊問；陪同耿男複訊家屬，則認為他是無辜。
檢警認為，耿男雖說起床後，才發現湯女墜樓身亡，但他案發後又傳LINE給湯女，表示也要去尋短，加上沒有監視器證明湯女是獨自上樓，尚有諸多疑點。
檢警疑他允同死害命
昨晚，檢察官赴殯儀館相驗，問耿男不是要一起尋短？為何沒有相偕自殺？耿男因無法回答，檢方當場指示警方依加工自殺罪嫌逮捕耿男，警方隨即帶回偵訊後，移送檢方偵辦。
律師林俊峰表示，加工自殺罪屬刑法殺人罪章，刑法第275條規定，涉教唆或幫助他人自殺，或受對方囑託、承諾而殺對方，可處1年以上、7年以下徒刑；未遂犯也會罰；但若雙方講好要一起自殺，由一方先協助對方自殺，協助者再自行了結，協助者若能舉證，雙方當初有約定共赴黃泉，得免除其刑。
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標題：痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
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