| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 社會

撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空

2017-01-04

醋男被判刑2年

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓男子因不滿王姓前女友與黃姓新歡交往，連自己送給她的生日禮物機車都讓對方騎，氣炸夥同鐘男及陳男，將黃男押往三峽白雞山區圍毆，不僅用香菸燙黃男眼皮，甚至駕駛舉臂車，把黃男吊在半空中凌虐。新北地院昨依剝奪他人行動自由罪，判蔡男2年徒刑、鐘男10月徒刑、陳男半年徒刑。

檢警調查，28歲蔡男從王女未成年時就與她交往，退伍後兩人同居，91年間生了1女，但未結婚。101年間，蔡男因案入監，出獄後發現王女有新歡；分手後，蔡男不滿前女友竟把他送的機車交給新歡代步，因此遭開違規罰單，甚至發生擦撞；蔡男越想越不滿，要求黃男賠償3萬5000元，今年4月8日便夥同陳、鐘等人到板橋索討金錢，並施暴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 情敵 狠虐 香菸燙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.