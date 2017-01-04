撂人押走情敵狠虐 香菸燙眼皮、人吊半空

2017-01-04

醋男被判刑2年

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓男子因不滿王姓前女友與黃姓新歡交往，連自己送給她的生日禮物機車都讓對方騎，氣炸夥同鐘男及陳男，將黃男押往三峽白雞山區圍毆，不僅用香菸燙黃男眼皮，甚至駕駛舉臂車，把黃男吊在半空中凌虐。新北地院昨依剝奪他人行動自由罪，判蔡男2年徒刑、鐘男10月徒刑、陳男半年徒刑。

檢警調查，28歲蔡男從王女未成年時就與她交往，退伍後兩人同居，91年間生了1女，但未結婚。101年間，蔡男因案入監，出獄後發現王女有新歡；分手後，蔡男不滿前女友竟把他送的機車交給新歡代步，因此遭開違規罰單，甚至發生擦撞；蔡男越想越不滿，要求黃男賠償3萬5000元，今年4月8日便夥同陳、鐘等人到板橋索討金錢，並施暴。