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鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
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鐵條暴打老母頭 逆子還嗆鄰看三小

2017-01-04

〔記者顏宏駿／員林報導〕逆子！彰化縣52歲周姓男子酒後涉嫌持鐵條暴打86歲老母頭部，老母大聲哀號，鄰居前來關心，反遭周男嗆「看三小」，周母因顱內出血，仍在加護病房觀察，警方以殺人未遂移送，昨晨檢方聲請羈押獲准。

掰老母自己跌倒 逆子收押

警方指出，周男無業在家，常喝酒買醉，酒後就鬧事，家人曾聲請保護令。1月1日晚間8點，他酒後持不明器械毆打老母，鄰居前往關心，從門後看到周男疑似持鐵條狠打老母，周男發現後嗆鄰「看三小」，旋即躲進房。

警方趕來，周母呈現昏迷，只見她右手肘、胸腹部都有挫傷，頭部一直流血，趕緊送醫；醫師發現周母頭部有6公分撕裂傷，顱內出血，經過治療，昏迷指數已到12，仍在加護病房觀察。

周男犯案後把血衣脫掉，警方在屋內找到血衣，但周男仍矢口否認毆打母親。警方問周男，母親為何受傷？周男竟回答是母親自己跌倒受傷。

彰化地檢署檢察官何蕙君前晚偵訊周男時，他仍否認毆打老母，檢方認為，周男涉嫌重大，此次若非鄰居報警，周母恐死於非命；且其又脅迫相關人員，向院方聲押獲准。

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  • 周男涉毆打老母親。（記者顏宏駿翻攝）

    周男涉毆打老母親。（記者顏宏駿翻攝）

  • 警方在屋裡搜出1件疑似周男施暴時穿的血衣。（記者顏宏駿翻攝）

    警方在屋裡搜出1件疑似周男施暴時穿的血衣。（記者顏宏駿翻攝）

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